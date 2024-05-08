Совет по конкуренции Турции вынес беспрецедентно крупный штраф в отношении компании Meta (материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs). Американский технологический гигант был оштрафован на общую сумму 1 млрд 234 млн турецких лир по итогам двух антимонопольных расследований.

Первое расследование касалось требования Meta к пользователям WhatsApp делиться личными данными с другими сервисами компании. Антимонопольный регулятор пришел к выводу, что объединение данных из Facebook, Instagram и WhatsApp создавало барьеры для конкурентов на рекламном рынке. За это нарушение назначен штраф 346 млн лир.

Второй штраф в 552 млн лир был наложен за невыполнение компанией обязательных предписаний антимонопольного органа в рамках урегулирования этого дела.

Еще 335 млн лир META заплатит за нарушение правил, связанных с приложением Threads.

В постановлении указано, что объединение данных между сервисами компании отныне возможно только с согласия пользователей.

Это крупнейший антимонопольный штраф, когда-либо назначавшийся турецким регулятором.