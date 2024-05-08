Согласно последнему отчету, опубликованному миграционным агентством ООН, Турция вновь стала страной, принимающей наибольшее количество беженцев во всем мире. Об этом со ссылкой на доклад ООН сообщает турецкая газета Hürriyet.

В докладе, публикуемом раз в два года, подчеркивается устойчивая позиция Турции как ведущей страны, принимающей беженцев. Это, по данным агентства, происходит уже седьмой раз подряд с 2015 года.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), Турция продолжает принимать около 3,6 млн беженцев — преимущественно сирийцев.

Выделяя ключевые миграционные коридоры, авторы доклада называют границу между США и Мексикой самой активной, а границу между Турцией и Сирией - второй по интенсивности миграции в мире.

Трагические события также фигурируют в отчете — более 50 тыс. человек погибли в результате сильных землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции и на севере Сирии в 2023 году.

По оценкам, 2,7 млн человек, многие из которых были перемещены в результате землетрясений, либо переехали внутри пострадавших регионов, либо покинули их.

Доклад рисует широкую картину глобальной миграционной динамики, показывая, что, по оценкам, 281 млн человек во всем мире имеют статус международных иммигрантов, а 117 млн человек являются вынужденными переселенцами.