ПОЛИТИКА
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Евросоюз защитит себя от влияния РФ
ЕС планирует запретить России финансировать европейские политические партии, неправительственные организации и СМИ
Евросоюз защитит себя от влияния РФ
ЕС планирует запретить России финансировать европейские политические партии / Photo: Reuters
8 мая 2024 г.

Европейский союз разрабатывает планы по запрещению финансовой поддержки со стороны России для европейских политических партий, НПО и средств массовой информации.

Эти меры включены в 14-й пакет санкций, с деталями которого ознакомился EUobserver. Ожидается, что санкции будут утверждены до июля 2024 года.

Как указано в документе запрет на финансирование из России призван обезопасить внутренние дела Евросоюза от «вредоносного вмешательства». Тем не менее, страны-члены имеют право на исключения, которые должны быть заранее согласованы с Еврокомиссией.

Согласно информации американской разведки, на которую ссылается издание, с 2014 по 2022 год Россия инвестировала приблизительно 280 млн евро для поддержки политических организаций в более чем 24 странах.

Кроме того, новый пакет санкций Евросоюза вводит запрет на прием российского сжиженного газа, предназначенного для третьих стран в европейских портах, и блокирует оборот произведений искусства, похищенных в Украине. Пакет также предусматривает усиление уже наложенных ограничений на российскую авиацию и импорт минеральных ресурсов. Список предприятий, подозреваемых в торговле санкционными товарами, будет расширен.

Ранее Евросоюз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, которые считаются частью «теневого флота», помогающего России обходить санкции. Если предложение будет одобрено, этим судам будет запрещено заходить в порты ЕС и пользоваться услугами европейских компаний.

Под «теневым флотом» подразумеваются стареющие и в основном незастрахованные нефтяные танкеры, которые Россия использует для транспортировки нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Этот порог был введен ЕС, США и странами «Большой семерки» в декабре 2022 года в рамках усилий по сокращению доходов Москвы от продажи топлива.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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