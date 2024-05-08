Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Президентском комплексе. Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения между странами, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, атаки Израиля на Газу и последняя ситуация в регионе, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган заявил, что «прогресс, достигнутый Азербайджаном в мирном процессе с Арменией, является обнадеживающим». Турецкий лидер сообщил, что ожидает положительного результата от встречи, которая состоится 10 мая в Алматы. По мнению главы государства, «мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, чтобы регион обрел долгожданную стабильность».

Эрдоган отметил, что Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, «чтобы предотвратить превращение региона в арену геополитического противостояния». Он также заверил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан во всех сферах.

Президент Турции заявил, что Израиль стремится распространить войну на весь регион. По словам турецкого лидера, несмотря на принятие ХАМАС перемирия, Израиль продолжает нападения. Глава государства предложил Организации тюркских государств наладить сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Эрдоган также поздравил Азербайджан с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP29 в 2024 году и заверил Баку в поддержке Турции.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Азербайджана Али Асадова в президентском комплексе в Анкаре

8 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в президентском комплексе в Анкаре премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Об этом сообщили в Администрации президента.

До этого Асадов провел переговоры с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. После встреч в узком и расширенном составе Йылмаз и Асадов подписали Протокол 11-го заседания совместной экономической комиссии Турции и Азербайджана. Затем они выступили на совместной пресс-конференции.

«Наш новый план действий охватывает 120 пунктов в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленность, технологии, цифровая трансформация, сельское хозяйство, лесное хозяйство, водные ресурсы, продовольственная безопасность, энергетика, горнодобывающая промышленность, окружающая среда, градостроительство, образование, наука, культура, туризм, молодежь и спорт, здравоохранение, чрезвычайные ситуации, финансы, миграция и диаспора», — сообщил Йылмаз.

На пресс-конференции он также напомнил, что в 2023 году двусторонний торговый оборот с Азербайджаном достиг 7,5 млрд долларов, и Турция занимает второе место среди крупнейших импортеров азербайджанской продукции и третье — среди поставщиков.

«Мы гордимся тем, что Азербайджан является одним из важнейших наших торговых партнеров. Наша цель — как можно скорее достичь торгового оборота в 15 млрд долларов, установленного нашими уважаемыми президентами», — заявил Йылмаз.

Он также сообщил, что инвестиции Азербайджана в Турции составляют 21 млрд долларов, добавив: «До настоящего времени наши подрядчики реализовали в Азербайджане 526 проектов на сумму 19,3 млрд долларов. В последующий период мы готовы и намерены увеличить наши инвестиции в Азербайджан и внести вклад во все проекты по развитию инфраструктуры, особенно в освобожденных районах».

Йылмаз отметил, что Турция и Азербайджан будут продолжать работать рука об руку, чтобы сделать «Век Турции» также веком азербайджано-турецкого братства, сказав: «Мы всегда будем продолжать наш путь с пониманием единого народа, двух государств в радости и горе, в легкие и трудные времена».

Накануне визита в Турцию, 7 мая, премьер Азербайджана Асадов посетил провинцию Кахраманмараш и ознакомился с ходом строительства нового «Азербайджанского квартала», который возводится при поддержке Баку для пострадавших от разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года.