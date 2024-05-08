Российского дипломата вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании для ознакомления с новыми мерами, целью которых является выявление и пресечение российских разведывательных действий на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

В Великобритании 8 мая были приняты новые меры против России, включая высылку российского военного атташе за разведывательную деятельность, лишение дипломатического статуса ряда объектов, подозреваемых в использовании в разведывательных целях, и ужесточение правил выдачи дипломатических виз для российских дипломатов, сокращая время их пребывания в стране.

«Сегодня Великобритания вызвала российского посла, чтобы напомнить об этих мерах и еще раз подчеркнуть, что с такими действиями России не будут мириться», — говорится в заявлении.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли объявил, что правительство принимает меры «послать России мощный сигнал сдерживания и еще больше уменьшить способность российских спецслужб угрожать Великобритании».

«С момента незаконного вторжения в Украину попытки России подорвать безопасность Великобритании и Европы становятся все более дерзкими. Эти меры являются недвусмысленным сигналом российскому государству — их действия не останутся без ответа», — сказал глава МИД Дэвид Кэмерон.

Официальный спикер российского МИД заявила, что Россия «даст адекватный ответ» на действия Лондона.

На днях российское внешнеполитическое ведомство вызвало британского посла в Москве Найджела Кейси и выразило ему решительный протест и осуждение относительно недавних слов главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона.

Речь шла об озвученном лордом Кэмероном разрешении, которое Лондон дал Киеву на использование британских ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на оккупированных РФ территориях Украины (включая Крым), а также внутри международно признанных границ России. Захарова тогда заявляла, что слова и действия Лондона вызвали международный скандал, поэтому, по ее мнению, Великобритании пришлось «дать заднюю».