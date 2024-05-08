Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Президентском комплексе главу Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северя и советника президента Румынии по нацбезопасности Иона Опришора. На встрече обсуждались укрепление сотрудничества между странами, события в украинско-российском и израильско-палестинском конфликтах.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган отметил, что позиция Турции по Украине согласуется с Польшей и Румынией, но несмотря на длительный период российско-украинской войны, прогресса в установлении мира не наблюдается. Он заявил, что необходимо найти путь достойного выхода из ситуации для обеих сторон. По мнению президента, «односторонние мирные инициативы без участия России имеют слабые шансы на успех».

Относительно ситуации в Газе президент заявил, что итоги «геноцида, который Израиль осуществляет в отношении палестинцев, тяжелы», а «происходящее является испытанием для человечности». Он осудил действия Израиля, отметив, что несмотря на принятие ХАМАС перемирия, Израиль только усилил резню. Глава Турции указал, что принципы, которые отстаиваются для Украины, должны действовать и в отношении Газы.

Эрдоган также озвучил ожидания Турции от саммита НАТО в Вашингтоне, включая безусловную солидарность внутри НАТО, отказ союзников от взаимных ограничений в оборонных инвестициях и торговле, прекращение попыток изолировать Турцию в рамках сотрудничества НАТО-ЕС.

На встрече с Эрдоганом присутствовали генсек Совета нацбезопасности Сейфулла Хаджимюфтюоглу, глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун, руководитель аппарата президента Хасан Доган и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Килич.