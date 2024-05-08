Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Соединенные Штаты решили приостановить поставки боеприпасов большой мощности в Израиль на фоне планов страны начать наступление в городе Рафах на юге сектора Газа. Это заявление было сделано на слушаниях в комитете Сената по вопросам ассигнований 8 мая.

Министр обороны США подчеркнул, что администрация Джо Байдена с самого начала выражала свое несогласие с операцией Израиля в Рафахе из-за недостаточного учета и защиты гражданского населения в зоне боевых действий.

«И опять же, оценив ситуацию, мы приостановили поставки одной партии боеприпасов большой мощности. Мы еще не приняли окончательного решения относительно того, как действовать дальше с этой партией», – добавил Остин.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация Байдена задержала поставки значительной партии боеприпасов в Израиль.

Запрет коснулся партии из 3500 бомб. Кроме того, как уточняет газета The New York Times (NYT), Байден пересматривает поставки комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM), а также готовится к более широкому пересмотру всей военной помощи США Израилю.

Решение приостановить отправку и рассмотреть возможность замедления других поставок стало серьезным изменением в политике администрации Байдена. Это первый известный случай, когда США отказали близкому союзнику в военной помощи с начала израильского вторжения в Газу.

Днем ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что «тот факт, что Израиль усилил нападения на Рафах, еще раз показал, что правительство Нетаньяху не действует добросовестно».

«Любая операция в Рафахе затронет не только регион, но и весь мир. Срочно требуется, чтобы Израиль вывел свои войска из оккупированной части пограничного перехода Рафах в секторе Газа. В Рафахе и на пограничном переходе необходимо быстро восстановить статус-кво», — подчеркнул Кечели.