На территории медицинского комплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа найдена третья братская могила. Как сообщили медицинские службы Газы, массовые захоронения в среду обнаружили палестинские медбригады. «На данный момент из этой братской могилы извлечено 49 тел погибших, и усилия по поиску других продолжаются», — говорится в заявлении.

По меньшей мере семь братских могил были найдены в секторе Газа, три из них - в больнице «Аль-Шифа», три - в больнице «Насер» в Хан-Юнусе и одна - в больнице «Камаль Адван». «По меньшей мере 520 тел погибших были извлечены из семи братских могил», — добавили в пресс-службе.

После более чем семи месяцев войны обширные районы Газы лежат в руинах, а 85% населения были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, блокады, нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН. Всего в результате военного вторжения Израиля в сектор Газа с 7 октября 2023 года погибли более 34 800 человек и более 78 400 палестинцев были ранены.