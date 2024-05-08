ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Газа усеяна братскими могилами
Палестинские медицинские бригады обнаружили третью братскую могилу с 49 телами на территории медицинского комплекса «Аль-Шифа» в Газе. Число тел, найденных в братских могилах в секторе Газа, достигло 520
Газа усеяна братскими могилами
Тела, извлеченные из братских могил на территории больницы «Аль-Шифа» / Фото: WAFA / Others
8 мая 2024 г.

На территории медицинского комплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа найдена третья братская могила. Как сообщили медицинские службы Газы, массовые захоронения в среду обнаружили палестинские медбригады. «На данный момент из этой братской могилы извлечено 49 тел погибших, и усилия по поиску других продолжаются», — говорится в заявлении.

По меньшей мере семь братских могил были найдены в секторе Газа, три из них - в больнице «Аль-Шифа», три - в больнице «Насер» в Хан-Юнусе и одна - в больнице «Камаль Адван». «По меньшей мере 520 тел погибших были извлечены из семи братских могил», — добавили в пресс-службе.

После более чем семи месяцев войны обширные районы Газы лежат в руинах, а 85% населения были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, блокады, нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН. Всего в результате военного вторжения Израиля в сектор Газа с 7 октября 2023 года погибли более 34 800 человек и более 78 400 палестинцев были ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us