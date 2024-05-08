Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что в 2024 году Армения не будет финансировать программы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По ее словам, Армения «воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год», что равносильно отказу от участия в финансировании деятельности данной организации. При этом Ереван «не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате».

Представитель ОДКБ в комментарии для ТАСС подтвердил осведомленность о решении Армении, однако отметил, что страна продолжает оставаться членом организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ выразил сомнение в целесообразности членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян указал на недостаточную эффективность ОДКБ в критических ситуациях, особенно во время инцидентов на границе с Азербайджаном в 2021 и 2022 годах. По его словам, ОДКБ не применила механизмы реагирования, оправдываясь неопределенностью в делимитации границ.

Никол Пашинян подчеркнул, что ОДКБ не оправдала ожиданий как надежный механизм защиты для своих членов.

«И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Пашинян.

На фоне похолодания отношений с Москвой Пашинян также объявил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц, главную авиагавань Армении, до 1 августа.