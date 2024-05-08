Премьер-министр Косово Альбин Курти раскритиковал некоторые условия для вступления страны в Совет Европы, особенно касающиеся создания ассоциации муниципалитетов для сербского населения на севере Косово. Об этом премьер заявил 8 мая во время выступления перед правительством.

Курти подчеркнул, что перед Косово поставлено «новое условие, которое не имеет прямого отношения к членству» в Совете Европы.

«Правительство не принимает того, что членство в Совете Европы зависит от (создания – прим. ред.) Ассоциации (сербских муниципалитетов – прим. ред.). Мы обсуждаем нормализацию отношений с Сербией в Брюсселе, а не в Страсбурге», – подчеркнул Курти.

Премьер-министр Косово Альбин Курти не уточнил, кто конкретно выдвинул требование о создании ассоциации муниципалитетов для сербского населения на севере страны. Однако, по данным ряда СМИ, после принятия рекомендации о членстве Косово в Совете Европы Франция и Германия призвали Косово предпринять шаги для формирования этой Ассоциации.

Данное обсуждение происходило в контексте голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы 16 апреля, где большинством голосов был одобрен доклад, подтверждающий соответствие Косово критериям для вступления в организацию.

Для официального принятия Косово в члены Совета Европы необходимо окончательное решение Комитета министров организации, которое должно быть принято двумя третями голосов. Заседание Комитета запланировано на 16 мая в Страсбурге.

Ранее президент Сербии Александар Вучич предупредил, что страна может покинуть Совет Европы, если Косово будет включено в число его членов.

«Посмотрим. Возможно, вам больше нравится иметь в Совете Европы Приштину, чем Белград и Сербию», – сказал Александар Вучич.

Президент подчеркнул, что Совет Европы не играет решающей роли в принятии решений и выход из него не станет существенной проблемой.

«Они уже выгнали Россию, а это может стать де-факто изгнанием Сербии», – отметил сербский президент.