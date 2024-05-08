6 мая в Фергане состоялась встреча председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева, председателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова и председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова.

По информации пресс-центра ГКНБ Кыргызстана, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и контрабандой, а также другие трансграничные угрозы и вызовы. Также были рассмотрены вопросы приграничного сотрудничества и общих усилий по созданию благоприятных условий для развития добрососедских отношений между странами.

Кроме того, на встрече активно обсуждались пункты по делимитации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы демаркации границ между Узбекистаном и Кыргызстаном.

«Участники встречи достигли договоренностей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской государственных границ и определили практические меры для решения данных вопросов на основе учета взаимных интересов сторон», — говорится в сообщении ГКНБ Кыргызстана.

В результате переговоров были выданы конкретные поручения членам кыргызско-таджикской межправительственной комиссии. Задачи включают согласование оставшихся участков границы и подготовку к подписанию соответствующего двустороннего договора.

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном протяженностью около 972 км на данный момент частично согласована. Договоренности достигнуты по 889 км участка, что составляет приблизительно 90% от общей длины границы. В настоящее время межправительственные делегации обсуждают согласование оставшихся 83 км.