Министр культуры и инноваций Венгрии Янош Чак заявил, что венгры считают себя народом, происходящим из Центральной Азии, в частности из ее восточной части.

«Мы воспринимаем себя как страну, которая находится на стыке Востока и Запада, будучи самой восточной точкой Запада и самой западной точкой Востока», — отметил министр в интервью по случаю Года культуры Турция-Венгрия 2024.

В рамках своего первого визита в Турцию министр не скрыл своего восторга от местного гостеприимства.

«Долгое время я стремился посетить Турцию, и вот моя мечта сбылась», — поделился Чак своими впечатлениями.

Чак также выразил удовлетворение длительной историей дипломатических и культурных связей между Венгрией и Турцией, которые всегда отличались взаимопониманием и поддержкой.

«Наши отношения никогда не были настолько крепкими, как сейчас», — отметил Чак, добавив, что Венгрия и Турция обладают схожими корнями, что служит прекрасной основой для культурных и интеллектуальных связей.

Министр подчеркнул, что оба государства, прошедшие через множество испытаний в своей истории, обладают схожими чертами и несут ответственность за демонстрацию своего опыта мировому сообществу.

«Для нас, венгров, Турция как старший брат: многолюдная, активная, открытая и играющая значительную геополитическую роль в регионе», — подчеркнул Чак.

Министр также упомянул историческое взаимодействие, включая визит известного венгерского композитора Белы Бартока в Турцию сто лет назад, что, по его словам, неудивительно, учитывая глубокие культурные связи между двумя нациями.

«В Венгрии сохранилось множество памятников того времени, когда мы жили вместе, что является свидетельством нашей общей истории» — заявил министр, подтверждая исключительное состояние двусторонних отношений в культурной, политической и других сферах.

В связи с проведением Года культуры Турция-Венгрия 2024, министр культуры и инноваций Венгрии Янош Чак подчеркнул важность организованных мероприятий как в Венгрии, так и в Турции. Он выразил убеждение, что дружеские отношения между странами укрепляются через общение и взаимное понимание.

Чак напомнил, что в рамках празднования столетия дипломатических отношений и дружбы между двумя странами были организованы различные культурные мероприятия, включая классические музыкальные концерты, танцевальные выступления и художественные выставки.

По словам министра, в течение года в каждой стране пройдет по сто мероприятий и с декабря 2023 года в Венгрии уже состоялось пятьдесят таких событий.

Обсуждая сотрудничество между Турцией и Венгрией, Чак выделил две основные темы. Первой из них была «демография». Министр указал на вызовы, с которыми сталкиваются страны по всему миру, включая технологические изменения и изменение образа жизни, что приводит к увеличению разрыва между поколениями и ослаблению семейных уз.

Министр подчеркнул важность передачи культурного наследия и традиционных ценностей новым поколениям, отметив, что в этом направлении ведется сотрудничество с турецкими официальными лицами. Венгрия разработала всестороннюю систему поддержки семей, включая жилищные субсидии, чтобы сбалансировать личную и семейную жизнь граждан.

Кроме того, Чак выразил интерес к использованию опыта Турции в данной области, подчеркнув, что у стран есть многое, чему они могут научиться друг у друга.

Министр также коснулся сотрудничества в области инноваций и науки, напомнив о Нобелевских премиях, полученных учеными из его страны. Он выразил надежду на совместную работу университетов и институтов Венгрии и Турции.

Освещая активное участие турецких компаний в венгерской экономике, особенно в производственном и туристическом секторах, Чак подчеркнул важность совместных исследований и инноваций для преодоления вызовов новой цифровой эры и искусственного интеллекта.

Завершая, Чак акцентировал внимание на «зеленой экономике» как на ключевом аспекте в решении глобальных проблем, стоящих перед миром.