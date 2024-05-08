Министерство иностранных дел Эстонии квалифицировало создание помех GPS-навигации в воздушном пространстве балтийских стран как «элемент гибридной деятельности России, которая нарушает повседневную жизнь и угрожает безопасности союзников».

В связи с этим эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало поверенного в делах РФ для выражения протеста против действий, связанных с глушением сигналов GPS. Эстония обвиняет Россию в нарушении международных правил, отмечая, что авиакомпании уже несколько месяцев сталкиваются с проблемами из-за помех GPS.

«Глушение сигнала GPS является элементом гибридной деятельности России, нарушающей повседневную жизнь и угрожающей безопасности союзников», — подчеркивается в заявлении министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Финская авиакомпания Finnair объявила в прошлом месяце о приостановке всех полетов в аэропорт Тарту в Эстонии до тех пор, пока не будут установлены дополнительные средства навигации, которые не зависят от сигнала GPS.

По информации издания Financial Times, глушение GPS, за которое обвиняют Россию, серьезно сказывается на международной авиации и навигации лодок в Балтийском море, затрагивая десятки тысяч гражданских рейсов за последние месяцы. Эксперты утверждают, что создать помехи GPS можно с помощью относительно недорогого оборудования.

Дана Говард, президент группы Resilient Navigation and Timing Foundation, организации, защищающей права пользователей GPS, подчеркивает, что из-за глушения GPS значительно возрастает риск аварийных ситуаций.

«Когда отсутствует GPS, авиация становится менее эффективной и безопасной», — объясняет Говард.

Финское агентство транспорта и связи Traficom высказывает мнение, что глушение сигналов GPS над Балтикой, вероятно, связано с попытками России бороться с использованием дронов.

«Помехи усилились, когда в январе 2024 года начались атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру России. Вполне возможно, что помехи, которые сейчас наблюдаются в авиации, скорее всего, являются побочным эффектом самозащиты России, которая используется для предотвращения навигации и управления дронами с применением спутниковой навигации или мобильных частот», — говорится в сообщении Traficom.