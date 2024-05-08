В Индии арестованы четыре человека за участие в вербовке наемников для российской армии, сообщает Центральное бюро расследований Индии. Один из задержанных, проживающий в России переводчик, считается ключевой фигурой в этой сети. Второй арестованный, базировавшийся в Дубае, помогал кандидатам в наемники оформлять визы и бронировать авиабилеты. Остальные двое, проживающие в Индии, занимались непосредственной вербовкой, включая распространение в интернете и соцсетях информации о высокооплачиваемой работе в России.

Ранее в марте власти сообщили о раскрытии в Индии «крупной сети по торговле людьми», заманивающей молодежь в Россию под предлогом работы, после чего рекрутов заставляли подписывать контракты с Минобороны России и отправляли на войну в Украину.

Министерство иностранных дел Индии тогда сообщило, что каждый инцидент, связанный с участием индийцев в военных действиях, обсуждался с Москвой. МИД России своих комментариев не дал.

Примерно 35 человек были отправлены на войну по этой схеме. Индийские власти также сообщили о попытках вернуть домой около 20 граждан, оказавшихся в российской армии. По сообщению Центрального бюро расследований, данные граждане не планировали участвовать в боевых действиях, но из-за обмана оказались на передовой, где их жизни подверглись серьезной угрозе. Некоторые из них были ранены. О погибших не сообщалось.

Согласно информации Reuters, ранее индийские источники указывали, что около 100 граждан Индии подписали контракты с российским военным ведомством. Также сообщается о случаях, когда несколько граждан Непала, завербованных в российскую армию, погибли на войне.

В начале января правительство Непала приняло решение приостановить выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине, требуя от Москвы прекратить вербовку непальцев и вернуть уже завербованных граждан домой.