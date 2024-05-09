Казахстан начнет проверку граждан Узбекистана, въезжающих в страну, на наличие правонарушений, совершенных ими в России. Это стало возможным благодаря двусторонним соглашениям между Москвой и Астаной, сообщили в МИД Узбекистана.

Ведомство также рекомендовало узбекистанцам, планирующим поездку в Казахстан, иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие их чистосердечность в отношении закона в России.

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении пресс-службы. МИД Узбекистана предупредил, что при выявлении правонарушений у граждан Узбекистана во время их пребывания в России, таких как неоплаченные штрафы, власти Казахстана могут отказать во въезде или выезде из страны. Данная мера — часть усиленных проверок, проводимых казахстанскими властями в рамках двусторонних соглашений с Россией.

СМИ также сообщают, что в Казахстане усилили проверки мигрантов из стран Центральной Азии. Таджикистанские мигранты, работающие в Казахстане, рассказали о случаях задержания и последующей депортации после таких проверок.

МИД Таджикистана 7 мая предостерег своих граждан, отправляющихся в Казахстан, о необходимости иметь все соответствующие документы, учитывая усиленные меры безопасности в международных аэропортах Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская полиция депортировала 16 мигрантов из области Улытау, среди которых девять были гражданами Таджикистана, а семеро — Узбекистана.

В апреле МИД Таджикистана посоветовал своим гражданам избегать поездок в Россию. Хотя в официальном заявлении ведомства прямая причина этого предупреждения не указывалась, правозащитники связывают его с увеличением случаев ксенофобии в России.

Напряжение усилилось после теракта в «Крокус Сити Холл» под Москвой, где большинство арестованных подозреваемых оказались гражданами Таджикистана.