ХАМАС сообщил, что не желает идти на дальнейшие уступки Израилю в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Движение 6 мая заявило о том, что готово принять предложение о перемирии от посредников в лице Египта и Катара.

С 7 мая в Каире продолжаются переговоры, в которых принимают участие представители упомянутых арабских стран, а также США, Израиля и делегация ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 мая заявил, что условия ХАМАС нереалистичны, а также подчеркнул, что израильские военные продолжат операцию по штурму Рафаха. 8 мая Израиль продолжил танковые и воздушные удары по городу, готовясь к крупному вторжению.

Днем ранее израильские войска захватили КПП Рафах на границе с Египтом, отрезав жизненно важный маршрут помощи и единственный выход для эвакуации раненых пациентов.

Иззат Эль-Решиг, член политического управления ХАМАС в Катаре, заявил 8 мая, что движение не выйдет за рамки предложения о прекращении огня, которое она приняла ранее на этой неделе.

«Израиль несерьезен в достижении соглашения, и он использует переговоры как прикрытие для вторжения в Рафах и захвата перехода», — отметил представитель ХАМАС. Тель-Авив никак не прокомментировал это.

Ранее власти Израиля заявили, что трехэтапное предложение, одобренное ХАМАС, неприемлемо для израильской стороны. 8 мая Вашингтон отмечал, что обе стороны не так уж далеки от соглашения.

«Мы считаем, что есть путь к сделке. Обе стороны достаточно близки к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы прийти к соглашению», — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Вашингтон стремится предотвратить полное израильское вторжение в Рафах. 8 мая Джо Байден заявил, что США остановят поставку боеприпасов Израилю, если он вторгнется в палестинский город.

Глава Белого дома уточнил, что Пентагон остановил поставки тяжелых 900 кг бомб Израилю, отмечая, что Тель-Авив «использовал эти бомбы для убийства палестинских гражданских лиц». Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал решение Вашингтона «очень разочаровывающим».