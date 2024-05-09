Президент Джо Байден заявил, что США откажутся от поставок наступательного оружия Израилю, опасаясь, что Тель-Авив может использовать его для нападения на Рафах.

Впервые президент США — главного союзника Израиля — прибегнул к такого рода угрозам. Байден уточнил: США по-прежнему привержены защите Израиля и будут поставлять системы ПВО «Железный купол» и другое оборонительное оружие.

Однако, подчеркнул глава Белого дома, если Израиль войдет в Рафах, «мы не будем поставлять используемые орудия и артиллерийские снаряды».

США исторически предоставляли Израилю огромное количество военной помощи. В конце апреля Байден подписал законопроект о финансировании Израиля на $14 млрд.

7 мая ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что США на прошлой неделе решили приостановить отправку 3500 бомб в Израиль, включая 1800 тяжелых 900 кг боеприпасов. Это стало наиболее ярким проявлением растущего разрыва между администрацией Байдена и правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом глава Белого дома отметил: действия Израиля вокруг Рафаха «еще не» пересекли красные линии, но Израилю нужно сделать гораздо больше для защиты гражданских лиц в Газе.

«Если они [израильтяне] войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие», — подчеркнул Байден. — «Мы не отказываемся от безопасности Израиля. Мы отказываемся от планов Израиля вести войну в этих районах».

Министр обороны США Ллойд Остин ранее подтвердил задержку с поставками оружия, заявив подкомитету Сената по ассигнованиям на оборону, что США приостановили отгрузку «партии боеприпасов с высокой полезной нагрузкой».

На этой неделе администрация Байдена должна вынести первый официальный вердикт о том, не нарушают ли израильские авиаудары по Газе и ограничения на доставку помощи международные и американские законы.

Если Белый дом найдет нарушения в израильской политике, это может грозить еще большим сокращением военных поставок и поставит под вопрос всю дальнейшую военную поддержку Израиля.