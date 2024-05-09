Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объявил о подписании соглашения о сотрудничестве между государственной Трубопроводной компанией Botaş и американским гигантом ExxonMobil в области торговли сжиженным природным газом (СПГ).

В публикации Байрактара в соцсетях говорится: «Во время визита в Вашингтон мы подписали соглашение о сотрудничестве в торговле СПГ между Botaş и ExxonMobil». Он отметил, что США уже являются одним из важных поставщиков СПГ для Турции.

«Это долгосрочное соглашение позволит нам сделать еще один шаг в диверсификации наших ресурсов. Мы входим в число ведущих стран по уровню газификации. Мы продолжим вносить вклад в энергобезопасность как нашей страны, так и региона», — прокомментировал министр.

Байрактар также встретился с представителями Каспийского политического центра в Вашингтоне. «Новые инфраструктурные проекты между странами Каспийского региона и Турцией укрепят этот вклад и положительно повлияют на глобальную энергобезопасность поставок», — подчеркнул он.

Детали соглашения с ExxonMobil, включая сумму и объемы поставок, не разглашаются.

Ранее министр сообщил о планах Турции диверсифицировать поставки природного газа и создать «новый портфель» поставщиков перед истечением сроков действия долгосрочных контрактов с Россией в 2025 году и Ираном в 2026 году.

Надо отметить, что в последние годы Турция активно развивала инфраструктуру для импорта СПГ. В 2023 году страна импортировала 50,5 млрд кубометров природного газа, из которых около 30% составил СПГ.