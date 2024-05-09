Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с осуждением жестоких репрессий, которым подвергаются журналисты в России. По его словам, ситуация с правами журналистов значительно ухудшилась после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Постоянные атаки на свободу слова и криминализация независимой журналистики в России вызывают серьезную тревогу», — подчеркнул Тюрк в подготовленном заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека настоятельно призвал к освобождению журналистов, которые были задержаны в России «только за то, что они выполняли свою работу». Тюрк подчеркнул, что с началом военных действий России в Украине число журналистов, заключенных в тюрьму, достигло рекордного уровня.

Управление ООН по правам человека сообщает, что на данный момент под стражей находятся по меньшей мере 30 журналистов, обвиняемых в различных преступлениях.

Эти обвинения включают терроризм, экстремизм, шпионаж, государственную измену, вымогательство, а также нарушение закона об «иностранных агентах», подстрекательство к массовым беспорядкам, незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотиков.

Фолькер Тюрк выразил серьезную обеспокоенность по поводу использования в России «нечеткой законодательной базы» для борьбы с терроризмом и экстремизмом, что часто приводит к неправомерному преследованию журналистов. Представитель ООН призвал российские власти внести необходимые поправки в законодательство, чтобы оно соответствовало международным стандартам по правам человека.

«С марта этого года по меньшей мере семи журналистам были предъявлены административные или уголовные обвинения», — заявила во вторник в Женеве пресс-секретарь верховного комиссара Равина Шамдасани.

Россия занимает 162-е место из 180 в рейтинге «Всемирный индекс свободы прессы», который составляется международной организацией «Репортеры без границ», базирующейся в Париже.

«Россия – это место, где в наши дни очень рискованно быть журналистом, если вы освещаете проблемы, которые очень чувствительны для властей. Нас беспокоит отсутствие транспарентности», — заявила Шамдасани.