Пятидневная акция протеста против израильского вторжения в Газу в кампусе Тринити-колледжа в Дублине привела к значительной победе демонстрантов: 8 мая руководство университета заявило, что разорвет связи с израильскими фирмами.

Руководство вуза отметило, что демонстрация привела к значительным финансовым потерям, нарушила работу кампуса и заблокировала доступ к Келлской книге — средневековую рукопись и магнит для туристов.

Под давлением студентов ректорат ведущего университета Ирландии постановил отказаться от вложений в компании Израиля.

«Тринити откажется от инвестиций в израильские компании, которые ведут деятельность на оккупированной палестинской территории и внесены в черный список ООН», — говорится в заявлении университета. — «Тринити будет стремиться отказаться от инвестиций и в другие израильские компании».

В списке поставщиков Тринити есть только одна израильская компания. Контракт с ней действует до марта 2025 года, однако университет не намерен продлевать его действие после этой даты, подчеркнули в руководстве вуза.

Акция протеста началась 3 мая: пропалестинские протестующие установили десятки палаток на площади Феллоуз, копируя действия студентов в Колумбийском университете, который стал примером для аналогичных демонстраций по всему миру. В отличие от столкновений в США, где полиция силой выселяла демонстрантов в нескольких университетах, руководство Тринити-колледжа не предпринимало попытки разогнать акцию протеста.

Старший декан Иэн О'Салливан вел переговоры со студентами и поблагодарил их за «участие». Даже в соседней Великобритании не наблюдается подобного отношения к протестующим. Премьер-министр Риши Сунак отметил, что демонстранты выкрикивают антисемитские лозунги, потому такие митинги неприемлемы.

«Университеты должны быть местом для серьезных дебатов, но также и оплотами терпимости и уважения к каждому члену своего сообщества. Громкое меньшинство в наших кампусах нарушает жизнь и учебу своих сокурсников, а в некоторых случаях пропагандирует откровенные домогательства и антисемитские нападки. Это должно прекратиться», — отметил Сунак.