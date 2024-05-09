Протесты в поддержку Палестины захватили университеты по обе стороны Атлантики: помимо демонстраций в ведущих вузах США и Канады, на митинги вышли студенты Франции, Великобритании, а также Нидерландов.

Голландская полиция объявила митинг в поддержку перемирия в Газе «‎незаконным»‎ и начала жесткий разгон демонстрантов в кампусе Амстердамского университета 8 мая.

Студенты построили импровизированные баррикады из столов, кирпичей и деревянных поддонов, а также использовали огнетушители, чтобы оттеснить полицию. Офицеры в защитном снаряжении били протестующих дубинками по голове, сбивали баррикады и утаскивали молодых студентов, угрожая им значительными штрафами.

Столкновение подчеркнуло растущую напряженность в европейских кампусах после нескольких недель беспорядков в десятках ведущих вузов США. Студенты призывают к прекращению военного вторжения Израиля в Газу, а также требуют от руководства университетов отказаться от финансирования израильских компаний.

В Университете Джорджа Вашингтона в столице США 8 мая полиция разобрала палатки, применила перцовый баллончик и заставила демонстрантов покинуть кампус вуза. Арестовано 33 человека.

В Массачусетском университете в Амхерсте полиция арестовала более 130 человек и ликвидировала лагерь после того, как ректор школы Хавьер Рейес заявил, что вызвал полицию. Местное отделение Американского союза защиты гражданских свобод раскритиковало этот шаг, обвинив школу в «вызове вооруженной полиции для подавления политического выражения студентов».

Группа «Студенты за справедливость в Палестине» (SJP) школы опубликовала видео, на котором видно, как протестующих бросают на землю. Среди задержанных есть и преподаватели, которые вышли заступиться за право студентов на мирный протест.

В Нью-Йорке силовики задержали десятки демонстрантов в Технологическом институте моды. Некоторые преподаватели Новой школы на Манхэттене создали новый лагерь протеста против израильского вторжения в Газу через несколько дней после того, как городское управление полиции зачистило площадь от палаточных городков и арестовало более 40 человек.