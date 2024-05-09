Китайский лидер Си Цзиньпин после Парижа и Белграда направился в Будапешт в рамках первого за пять лет визита в Европу. Перед встречей с венгерским премьером Виктором Орбаном председатель Си похвалил правительство Венгрии за «независимую» внешнюю политику и «противостояние» великим державам. Глава КНР также призвал Будапешт «возглавить» отношения стран Центральной и Восточной Европы с Китаем.

«Мы вместе пережили трудности и вместе бросили вызов политике власти в условиях нестабильных международных отношений. Мы нашли свой путь для суверенных государств, чтобы независимо вести дружеские обмены с другими странами», — подчеркнул председатель Си.

Его слова стали отсылкой к тому, как Виктор Орбан, дольше всех занимающий пост премьер-министра в Европе, противостоит давлению со стороны Брюсселя, США и НАТО, поддерживая дружеские отношения с Москвой и углубляя связи с Китаем.

Будапешт в декабре прошлого года стал единственной страной ЕС, блокирующей поставки помощи Украине. 8 мая председатель КНР посетил Сербию, где на встрече с президентом страны Александром Вучичем подписал совместное заявление о создании «Сообщества Китая и Сербии с общим будущим». Это стало частью китайской кампании по созданию коалиции стран, выступающих против гегемонии США.

6 мая во время визита в Париж Си Цзиньпин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что миру необходимо избежать «новой холодной войны».

Как пишет газета Financial Times (FT), такой риторикой китайский лидер хочет убедить европейских лидеров дистанцироваться от внешней политики США. В этом свете визит в Париж выглядит неслучайным: президент Макрон неоднократно призывал не ориентироваться во всем на Вашингтон и развивать независимую европейскую оборонную политику.

Китай считает Венгрию одним из своих ближайших партнеров в Европе и осыпает страну инвестиционными обещаниями. По словам китайских официальных лиц, одним из потенциальных проектов, находящихся на стадии обсуждения, стал завод по производству электромобилей для китайского Great Wall Motor. Инвестировать в Венгрию также готовы производители электромобилей BYD и производитель аккумуляторов CATL.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает от визита председателя КНР подписания как минимум 16 сделок с Пекином, охватывающих инфраструктуру, строительство, энергетику и промышленный сектор. По его словам, две страны начнут программу сотрудничества, «охватывающую весь портфель ядерной энергетики».