ТУРЦИЯ
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Эмине Эрдоган осудила израильские удары по Рафаху
Первая леди Турции призвала прекратить «гуманитарный кошмар» в палестинском эксклаве, где гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети
Эмине Эрдоган осудила израильские удары по Рафаху
Первая леди Турции Эмине Эрдоган / Others
9 мая 2024 г.

Израильские удары по Рафаху в секторе Газа являются «гуманитарным кошмаром» для палестинцев. Об этом говорится в публикации первой леди Турции Эмине Эрдоган в социальной сети Х.

«Рафах, где проживает почти 1,5 млн перемещенных палестинцев, был одним из последних убежищ для невинных людей, спасающихся от продолжающегося уже семь месяцев геноцида в Газе. Наши палестинские братья пережили настоящий гуманитарный кошмар с 7 октября по сегодняшний день», — написала Эрдоган.

Она обвинила Израиль в пренебрежении нормами международного права и совершении военных преступлений. «Израиль продолжает совершать новые военные преступления и убийства одно за другим», — заявила первая леди.

«Мы были вновь опечалены атаками на Рафах, цель которых — прервать связь палестинского народа с гуманитарной помощью и подорвать переговоры о прекращении огня», — отметила Эрдоган.

Она осудила обстрелы больниц, школ, мест поклонения и лагерей, где укрываются мирные палестинцы. «Этот ужас, когда женщины, дети, пожилые люди безжалостно обрекаются на болезни и голод, должен прекратиться», — подчеркнула первая леди Турции.

«Я требую немедленно отказаться от этой непоправимой ошибки и всем сердцем желаю, чтобы Палестина обрела заслуженный мир. Мы не прекратим борьбу, пока наши палестинские братья не смогут воспитывать своих детей в мире и безопасности», — резюмировала Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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