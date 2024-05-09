Следуя примеру России, Киев начнет вербовать заключенных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий законопроект внесли в Раду 8 мая, чтобы пополнить фронтовые силы на фоне непопулярного закона о мобилизации и нехватки людских ресурсов на поле боя.

С начала войны в феврале 2022 года Россия вербует осужденных для отправки на передовую. Впервые эту практику применила ЧВК «Вагнер». Таким образом на фронт могли отправить даже осужденных по особо тяжким статьям, включая убийства. В дальнейшем у них появлялась возможность сократить срок отбывания наказания либо вовсе добиться помилования.

Украина обсуждает аналогичную меру. 8 мая Рада приняла во втором чтении законопроект, теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Важное отличие украинского закона — Украина не будет нанимать любого осужденного для отправки на фронт. Осужденные за серийные убийства, торговлю наркотиками, а также сексуальное насилие, коррупцию и преступления против национальной безопасности не будут иметь права на участие в программе призыва.

Мужчины, осужденные за одно убийство, могут записаться в ряды призывников, но потеряют эту привилегию, если их признают виновными в изнасиловании. Бывшим политикам и министрам, отбывающим срок в тюрьме, также не разрешат вступать в ВСУ.

«Выдержать условия тотальной войны против врага с большими ресурсами можно только путем объединения всех [наших] сил. Этот законопроект касается нашей борьбы и сохранения украинской государственности», — сказала депутат Елена Шуляк из партии Зеленского.

Кроме того, заключенные, признанные годными к службе в рядах ВСУ, должны пройти тесты на физическое и психическое здоровье, чтобы поступить на службу.

В российской практике на фронт могут попасть абсолютно все заключенные, кроме осужденных за преступления против государства, включая разглашение гостайны, а также кроме педофилов и серийных маньяков.

Украинский закон предполагает, что попасть в ВСУ могут только те заключенные, у которых остается не менее трех лет тюремного заключения от общего срока. При этом их не будут отправлять в ряды обычных войск — на первых этапах их планируется размещать в специальных подразделениях до демобилизации.

Осужденные, которые не завершат военную службу или попытаются дезертировать, будут наказаны лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.