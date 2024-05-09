Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве и обвинил Запад в разжигании глобального конфликта. Политик подчеркнул: «Никому не будет позволено угрожать крупнейшей в мире ядерной державе».

Путин обвинил «высокомерные» западные элиты в том, что они забыли о решающей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

«Мы знаем, к чему приводит непомерность таких амбиций. Россия сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения, — заявил политик. — Но в то же время мы не позволим никому угрожать нам. Наши стратегические силы всегда находятся в состоянии боевой готовности».

Путин с самого начала конфликта с Украиной представляет эту войну как часть российской борьбы с Западом. Российский политик считает, что западные страны «унизили» Россию после падения Берлинской стены в 1989 году, посягнув на сферы влияния Москвы.

За два года войны Россия успела захватить около 18% территории Украины, включая Крым (аннексированный в 2014 году), а также части четырех украинских областей на востоке. Россия заявляет, что это земли, когда-то входившие в состав Российской империи, и потому имеет право на их включение в состав РФ. Украина подчеркивает, что действия Москвы нарушают международное право.

В этом году парад на Красной площади прошел в сильно урезанном виде, свидетельствуя о нехватке военной техники — большая ее часть находится на линии фронта. Во время парада Россия продемонстрировала лишь один танк Т-34.

На параде также была представлена российская межконтинентальная стратегическая ракета «Ярс» — она обладает «гарантированной способностью поразить цель в любой точке земного шара», утверждает Минобороны РФ.

Западные лидеры не пришли на парад. На мероприятии присутствовали лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.