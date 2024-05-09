ПОЛИТИКА
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США предупредили о политике Китая в Европе
Госдеп США: Си Цзиньпин побывал с визитом в странах, представляющих вызов единству евроатлантического сообщества
США предупредили о политике Китая в Европе
США предупредили о политике Китая в Европе / Photo: Reuters
9 мая 2024 г.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар высказал свои опасения относительно визита Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию. Он прокомментировал эту тему во время онлайн-брифинга для журналистов, где поднял вопрос о возможном стремлении Китая создать «новую ось друзей» на Западных Балканах, что могло бы противостоять углублению европейской интеграции.

Представитель Госдепа отметил, что выбор Си Цзиньпина посетить именно эти страны может свидетельствовать о желании Пекина поддерживать те государства, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества.

«И поэтому мы предупреждаем всех наших партнеров и всех наших собеседников, что стоит быть очень внимательными к повестке дня Китая в Европе и к повестке дня КНР относительно евроатлантического сообщества», — отметил Эскобар.

Накануне, в рамках своего первого европейского турне за последние пять лет, Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, где в четверг запланирована встреча с премьер-министром Виктором Орбаном. Дипломатические отношения между Китаем и Венгрией, которым в этом году исполняется 75 лет, были тепло описаны Си Цзиньпином в статье, опубликованной в провластных венгерских СМИ перед его визитом.

Данный европейский тур Си Цзиньпина начался во Франции, после чего он посетил Сербию. Это первый визит лидера Китая в Европу после начала пандемии коронавируса. Важным моментом визита в Сербию стало то, что он совпал с 25-й годовщиной бомбардировки посольства Китая в Белграде во время войны вокруг Косово.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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