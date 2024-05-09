На принадлежащем «Газпрому» предприятии «Салаватнефтеоргсинтез» в городе Салават в Башкортостане днем 9 мая возник пожар. Как сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров причиной этого стало попадание беспилотника. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Беспилотник совершил атаку на промзону города Салават, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Предприятие работает в штатном режиме», — сказал Хабиров.

Пожар на предприятии в Башкортостане стал первым подобным инцидентом в регионе с начала войны в Украине. Хотя Хабиров указал на попадание дрона как причину пожара, официальные российские власти пока не подтвердили, что беспилотник был украинским.

Расстояние от границы Украины до Башкортостана превышает 1000 км. Украинские беспилотники уже атаковали объекты в таких отдаленных регионах России, как Вологодская, Нижегородская области и Татарстан.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой, что привело к возгоранию нескольких резервуаров. В результате атаки на территорию базы упали несколько дронов, вызвав пожар.

За последние месяцы украинские беспилотники осуществили серию атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России, поразив более десятка объектов.

Международное энергетическое агентство сообщило, что экспортные доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в марте 2024 года рухнули на 20% по сравнению с февралем.