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Трамп обвиняет Байдена в пособничестве ХАМАС
Экс-президент США раскритиковал нынешнюю администрацию за «принятие стороны» ХАМАС в конфликте из-за условий по помощи Израилю
Трамп обвиняет Байдена в пособничестве ХАМАС
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
9 мая 2024 г.

Бывший президент США Дональд Трамп, который является кандидатом в президенты от республиканцев, резко раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за обусловливание американской военной помощи Израилю отказом от полномасштабного вторжения в Рафах. Трамп обвинил Байдена в том, что тот принимает сторону палестинского движения ХАМАС.

«Коррумпированный Джо принимает сторону этих террористов», — заявил Трамп в соцсети Truth Social, имея в виду ХАМАС, добавив: «Точно так же, как он принял сторону радикальных толп, захвативших наши университетские кампусы, потому что его спонсоры финансируют их».

«Байден слаб, коррумпирован и ведет мир прямиком к Третьей мировой войне», — утверждает бывший президент, вновь заявив, что войны между Израилем и ХАМАС не было бы, если бы он оставался президентом.

Ранее Байден поставил Израиль перед ультиматумом: США прекратят поставки применяемых орудий и артиллерийских боеприпасов еврейскому государству, если Израиль вторгнется в Рафах. В Белом доме опасаются, что американское вооружение будет использоваться в нападении на Рафах. Это стало беспрецедентной угрозой в адрес главного союзника Вашингтона. Вместе с тем Байден пояснил, что ограничения не коснутся защитных системы типа «Железного купола».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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