Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли соглашения о выводе российских военных и пограничников из некоторых областей Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что, хотя российские военные и пограничники будут выведены из некоторых областей Армении, по просьбе армянской стороны они останутся на границе с Ираном и Турцией.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что вывод пограничной службы РФ из армянского аэропорта «Звартноц» окончательно решен.

По его словам, некоторые пытаются представить этот процесс как нарушение «межгосударственного соглашения». Симонян отметил, что соглашение носило межведомственный уровень, целью которого была помощь пограничникам Армении на данном участке.

Он добавил, что в данный момент у пограничных сил Армении в этом нужды больше нет. 1 августа сотрудники погранслужбы РФ покинут аэропорт «Звартноц».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за предоставленные услуги и оказанную помощь, сообщив о готовности армянских пограничных сил продолжить работу самостоятельно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ереван сообщил о своем решении Москве «в письменном виде».