ПОЛИТИКА
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В Вашингтоне полиция взяла штурмом лагерь пропалестинских студентов
Полиция взяла штурмом лагерь пропалестинских студентов в Университете Джорджа Вашингтона. Посреди ночи были арестованы по меньшей мере 30 студентов и активистов, полицейские применили перцовый газ, сообщает местное отделение Палестинского молодежного движения.Крайне правые республиканцы в Конгрессе оказывают давление на университеты и местные власти, чтобы они подавляли протест студентов, которые своими действиями добиваются прекращения агрессии Израиля в секторе Газа и вывода американских инвестиций из Тель-Авива. #trtнарусском #студенты #протест #вашингтон #палестина #израиль #газа #университет #война #вуз #митинг #требование #конгресс #тельавив #trtrussian
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9 мая 2024 г.
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