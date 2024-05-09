В Вашингтоне полиция взяла штурмом лагерь пропалестинских студентов

Полиция взяла штурмом лагерь пропалестинских студентов в Университете Джорджа Вашингтона. Посреди ночи были арестованы по меньшей мере 30 студентов и активистов, полицейские применили перцовый газ, сообщает местное отделение Палестинского молодежного движения.Крайне правые республиканцы в Конгрессе оказывают давление на университеты и местные власти, чтобы они подавляли протест студентов, которые своими действиями добиваются прекращения агрессии Израиля в секторе Газа и вывода американских инвестиций из Тель-Авива. #trtнарусском #студенты #протест #вашингтон #палестина #израиль #газа #университет #война #вуз #митинг #требование #конгресс #тельавив #trtrussian