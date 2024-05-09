Гордана Сильяновска-Давкова одержала победу во втором туре президентских выборов в Северной Македонии, став первой женщиной, избранной на этот пост в истории страны. По результатам подсчета почти всех бюллетеней, Сильяновска-Давкова получила 65,1% голосов избирателей, в то время как ее оппонент, действующий президент Стево Пендаровски, набрал 29,3% голосов.

«Есть ли перемена больше, чем избрание женщины президентом? Вместе с женщинами я и буду делать этот большой шаг вперед, шаг к реформам», — сказала Сильяновска-Давкова на выступлении перед своими сторонниками.

Гордана Сильяновска-Давкова, 68-летняя профессор права, выдвинулась на президентские выборы от оппозиционной консервативной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ).

Ее победа на президентских выборах совпала с успехом этой же партии на парламентских выборах, где она возглавляла коалицию из 22 партий под названием «Твоя Македония», завоевавшую 43,2% голосов. Это значительно опередило результаты действующей власти, Социал-демократического союза Македонии, который получил 15,4% голосов после семи лет правления.

Победа ВМРО-ДПМНЕ и Сильяновской-Давковой приходится на время, когда население Северной Македонии выражает разочарование по поводу медленного прогресса страны к вступлению в Евросоюз, слабой экономики и неэффективной борьбы с коррупцией.

При этом отмечается, что усиление позиций правых партий, таких как ВМРО-ДПМНЕ, может оказать существенное влияние на внешнюю политику Северной Македонии, особенно в отношениях с Европейским Союзом и соседними странами, такими как Греция и Болгария. Политика ВМРО-ДПМНЕ, ориентированная на отказ от компромиссов по историческим и культурным вопросам, уже привела к существенным изменениям, включая переименование страны.

Эти же вопросы продолжают быть камнем преткновения в переговорах о вступлении в ЕС, поскольку договоренности с Грецией и Болгарией остаются ключевыми условиями для продвижения переговорного процесса.