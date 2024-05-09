Полиция жестко разогнала пропалестинский протест студентов в университете Амстердама

В Амстердаме произошли столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами при попытке разобрать баррикады бульдозером. Сообщается, что полиция применила дубинки для разгона студентов. Ранее университет заявил, что имеет программы обмена с тремя университетами Израиля, которые приостановлены из соображений безопасности, и сотрудничает с израильскими учеными или компаниями в восьми различных европейских исследовательских проектах. #trtнарусском #амстердам #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #нидерланды #студенческаявесна #столкновение #дубинки #trtrussian