Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ряд глобальных и региональных проблем. Особое внимание было уделено жестокости Израиля на палестинских территориях. Президент Эрдоган выразил восхищение принципиальностью Бразилии в этом вопросе и подчеркнул необходимость наращивания усилий по достижению долгосрочного перемирия и улучшению гуманитарной обстановки в регионе. Также он поддержал признание Государства Палестина и отметил продолжение агрессивных действий Израиля, несмотря на согласие ХАМАС на перемирие.

Президент Турции также заявил, что страна тщательно следит за ситуацией в Украине и призвал к возобновлению переговоров между Киевом и Москвой для достижения справедливого мира.

В завершение разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи с последствиями сильных дождей в Бразилии, вызвавших наводнения и оползни, и выразил поддержку Турции бразильскому народу в эти трудные времена.