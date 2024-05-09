ТУРЦИЯ
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Турция не снимала санкции с Израиля
Турецкий Центр по борьбе с дезинформацией назвал недостоверными сообщения об отмене Анкарой торговых ограничений в отношении Израиля
Турция не снимала санкции с Израиля
Турция не снимет торговых ограничений с Израиля до выполнения требуемых условий / Others
9 мая 2024 г.

Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции опроверг появившиеся в СМИ утверждения о том, что Турция якобы «отменила торговые ограничения в отношении Израиля».

«Подобные утверждения, выдвигаемые с целью манипулирования международным общественным мнением, не имеют ничего общего с реальностью», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении подчеркивается, что решение о приостановке торговых отношений с Израилем будет сохранять свою силу до тех пор, пока не будут выполнены условия Турции: прекращение нападений Израиля на Газу, обеспечение устойчивого прекращения огня и беспрепятственная доставка гуманитарной помощи палестинцам в Газе.

Турция продолжает вести политическую и дипломатическую работу на высшем уровне в отношении резни, которую Израиль совершает против невинного палестинского народа в секторе Газа с 7 октября 2023 года, отмечается в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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