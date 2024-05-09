Российская армия пользуется инициативой на востоке Украины и прибегает к накоплению свежих сил, о чем также известно украинским партнерам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве. В ходе пресс-конференции глава Украины поднял вопрос о текущей военной ситуации на востоке стране.

Зеленский указал на активное накопление российских войск в регионе и выразил уверенность в том, что украинская сторона способна «остановить их [российские войска] на востоке» с помощью дополнительных поставок вооружений.

«Как только поставки оружия дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства. Безусловно, пользуясь этим моментом, они увеличили свои войска на севере и на востоке нашего государства. Повсюду. Харьковский регион, Сумской регион. Они везде что-то увеличивают», — отметил Зеленский.

Украинский президент также поделился информацией о текущем состоянии военных дел. «Главное, что мы знаем, мы видим это количество. Знаем, что у них не так все очень хорошо, как они считали», — отметил Зеленский, подчеркнув, что делает заявление не для поднятия настроения. «Это реалии, и в этих реалиях живут наши партнеры. Сказать потом, что мы что-то не видели, невозможно. Мы работаем быстро, делимся информацией разведок и уделяем внимание укреплению наших границ или наших рубежей», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что только усиление украинской армии на поле боя даст Киеву преимущества и призвал к ускорению поставок военной помощи.

Надо сказать, что пресс-конференция была неожиданно прервана из-за сигнала воздушной тревоги, что привело к остановке выступления. «И это 9 мая. Это их реальное отношение к борьбе с нацизмом. Это их реальность, она вот такая», — прокомментировал Зеленский, указав на время выбора даты и случая для атаки.