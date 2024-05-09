Израильские танки и самолеты усилили обстрелы районов Рафаха в секторе Газа, вызвав беспокойство среди местных жителей. Палестинские группировки ХАМАС и Исламский джихад заявили, что их бойцы ответили огнем по израильским танкам на подступах к Рафаху.

Это происходит на фоне отсутствия прорыва на переговорах о прекращении огня в Каире и обострения гуманитарной ситуации в регионе. По сообщениям палестинских источников, в результате израильского удара по мечети в квартале Бразилия погибли по меньшей мере три человека.

«Это напоминает мне ситуацию перед вторжением танков в жилые кварталы Газа-Сити, — сказал один из жителей Рафаха, — обычно сильные бомбардировки предваряют продвижение танков в районы, которые они намереваются захватить».

Очередное обострение в районе Рафаха происходит на фоне угроз президента США Джо Байдена прекратить поставку оружия Израилю, если тот начнет полномасштабное вторжение в пограничный город: «Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие», — сказал Байден в интервью CNN. Вместе с тем Байден уточнил: США по-прежнему привержены защите Израиля и будут поставлять системы ПВО «Железный купол» и другое оборонительное оружие.

Ранее американские чиновники сообщили, что Вашингтон приостановил отправку Израилю партии из 1800 бомб весом 907 кг и 1700 бомб весом 227 кг из-за риска применения против мирных жителей Газы.

Между тем переговоры в Каире в очередной раз зашли в тупик. Представители ХАМАС отправились в Доху для дальнейших консультаций. Палестинское движение обвиняет Израиль в срыве сделки. 6 мая руководство ХАМАС объявило, что движение приняло условия соглашения о прекращении огня в Газе по итогам переговоров, которые продолжались в выходные в Каире.

В Израиле отказались от перемирия и назвали условия сделки с ХАМАС «неприемлемыми». На следующее утро израильская танковая бригада оккупировала КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта — крайне необходимый путь поступления гуманитарной помощи населению Газы.

По данным ООН, израильские танки вынудили 80 000 человек покинуть город. «С 6 мая, когда израильские силы активизировали свои военные операции, около 80 тысяч человек покинули Рафах в поисках убежища в другом месте», — говорится в сообщении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Израиль назвал свои действия «точечной операцией в восточной части города». Израильское руководство неоднократно подчеркивало непреклонность в наступлении на Рафах, которое якобы необходимо для борьбы с ХАМАС.

Надо сказать, что в самом южном городе палестинского эксклава нашли укрытие около 1.4 млн вынужденных переселенцев со всего сектора Газа.

Согласно информации Минздрава Газы, с начала израильского наступления на палестинский эксклав 7 октября погибли по меньшей мере 34 904 палестинца, еще 78 514 были ранены. «За последние 24 часа в результате израильских атак погибли как минимум 60 человек, еще 110 получили ранения», — говорится в сообщении Минздрава.