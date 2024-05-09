ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская армия опубликовала кадры операции в восточной части Рафаха
Израильская армия опубликовала видео операции в восточной части Рафаха. На кадрах видно передвижение военной техники, включая танки. Ранее сообщалось, что военные Израиля захватили контроль над КПП Рафах на границе с Египтом, что привело к остановке поступления гуманитарной помощи в эксклав. #trtнарусском #рафах #палестина #газа #операция #геноцид #кпп #гуманитарнаяпомощь #египет #палестинцы #армияизраиля
ьттьтьб / Others
9 мая 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us