Израильская армия опубликовала кадры операции в восточной части Рафаха

Израильская армия опубликовала видео операции в восточной части Рафаха. На кадрах видно передвижение военной техники, включая танки. Ранее сообщалось, что военные Израиля захватили контроль над КПП Рафах на границе с Египтом, что привело к остановке поступления гуманитарной помощи в эксклав. #trtнарусском #рафах #палестина #газа #операция #геноцид #кпп #гуманитарнаяпомощь #египет #палестинцы #армияизраиля