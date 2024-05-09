Действия партии «Грузинская мечта» «ставят Грузию на опасную траекторию» и угрожают двусторонним отношениям с Вашингтоном. Об этом заявил представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер.

«Мы считаем, что это ставит под угрозу их евроатлантический путь, и это вполне очевидно ставит под угрозу отношения между нашими двумя странами», — предупредил Миллер.

Представитель Госдепа выразил обеспокоенность намерениями Тбилиси принять противоречивый закон об «иноагентах», а также антизападной риторикой членов «Грузинской мечты».

Парламент Грузии планирует окончательно одобрить спорный проект закона «О прозрачности иностранного влияния» 17 мая — в День святости семьи, когда в стране проходят акции верующих.

Ранее более 30 евродепутатов призвали приостановить присвоенный Грузии в 2022 году статус кандидата на вступление в ЕС.

В Еврокомиссии пояснили, что для этого требуется единогласие всех стран-членов и соответствующее предложение самой комиссии. 2 мая посольство США в Тбилиси выступило с заявлением, в котором поддержало выступающих против законопроекта об «иноагентах». Из-за критики Вашингтона с требованием отозвать законопроект об «иноагентах» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США.