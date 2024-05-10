Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предупредил, что Израиль столкнулся с исторической «угрозой» создания Государства Палестина и призвал к консолидации усилий для предотвращения этого.

«Опасность создания палестинского государства наиболее ощутима и реальна, чем когда-либо прежде, — подчеркнул он. — Палестинское государство представляет серьезную угрозу для государства Израиль, и мы должны предотвратить это всеми доступными нам средствами. Настало время выступить против опасной идеи создания палестинского государства».

Смотрич отметил, что международное сообщество оказывает давление на Израиль, способствуя созданию Палестины, что является «опаснее, чем когда-либо прежде».

Министр убежден, что на международное давление необходимо ответить расширением колониальной политики на незаконно оккупированных палестинских территориях Западного Берега и Восточного Иерусалима, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаньяху в нарушении договоренностей с ультраправыми партиями и «препятствовании утверждению новых планов строительства в Иудее и Самарии».

На прошлой неделе Бецалель Смотрич и другие израильские ультраправые политики выразили благодарность бывшему президенту США Дональду Трампу, приписав ему высказывание об отказе поддержать создание палестинского государства. «Дональд Трамп стал первым кандидатом в президенты в нынешнем столетии, который отказался от поддержки палестинского государства», — заявил ультраправый израильский политик.

Министр финансов заявил, что наличие у палестинской нации своей страны станет «несправедливостью исторического масштаба» и призвал страны Запада не ставить под угрозу существование «единственного еврейского государства из-за своих внутриполитических интересов».

Смотрич призвал других мировых лидеров проявить такое же «мужество и честность, которые продемонстрировал кандидат в президенты Трамп», отказав палестинцам в праве на государство.

Однако, согласно полному комментарию экс-президента США Дональда Трампа, сделанному в интервью журналу TIME 12 апреля, самом деле политик не отверг ни решение о двух государствах, ни палестинское государство, а лишь констатировал, что решение стало намного сложнее из-за ужесточения позиций с обеих сторон.