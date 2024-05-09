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TikTok вводит маркировку ИИ-контента
Видеосервис TikTok запускает систему автоматического распознавания и маркировки контента, сгенерированного с помощью технологий искусственного интеллекта
TikTok вводит маркировку ИИ-контента
TikTok / Фото: Reuters / Others
9 мая 2024 г.

Приложение коротких видео TikTok объявило о запуске новой системы автоматической маркировки контента, созданного с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Видеоролики, сгенерированные нейросетями как внутри самого TikTok, так и загруженные из сторонних сервисов, будут получать специальную отметку «Создано ИИ».

Распознавание такого контента будет производиться благодаря интеграции технологии Content Credentials от Коалиции за происхождение и подлинность контента (C2PA). Этот инструмент прикрепляет к файлам метаданные, позволяющие определить участие ИИ в их создании.

По словам руководителя профильного отдела TikTok Адама Прессера, нововведение призвано повысить прозрачность для пользователей и облегчить распознавание искусственно сгенерированного контента. Компания также надеется, что маркировка снимет часть нагрузки с авторов по раскрытию использования ИИ.

TikTok стал первой видеоплатформой, внедрившей Content Credentials. Ранее о поддержке этой технологии заявляли Microsoft, Adobe, OpenAI и другие компании.

Наряду с маркировкой в TikTok пообещали активно бороться против использования ИИ для создания фейковых и вводящих в заблуждение видео, особенно в период выборов, так как платформа запрещает подобный контент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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