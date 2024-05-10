В Калужской области РФ на нефтеперерабатывающем заводе «Первый завод» произошел пожар после удара беспилотника. Инцидент случился ночью, о чем свидетельствуют сообщения местных жителей и телеграм-каналов.

Жители Дзержинского района рассказали, что около часа ночи услышали несколько мощных взрывов и звуки, характерные для пролета дронов. После этого они заметили возгорание и дым в районе НПЗ.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что пожар был вызван атакой беспилотника и уже успешно ликвидирован. По данным российских СМИ, сотрудники завода были эвакуированы, пострадавших нет.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил о происшествии в Кореневском районе, где был перехвачен дрон. По его словам, беспилотник взорвался на земле, при этом никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось о перехвате пяти украинских беспилотников в воздушном пространстве над Брянской, Московской и Белгородской областями. Однако в официальных сообщениях ведомства не упоминаются события, связанные с атакой дронов в Калужской и Курской областях.

В ночь на 10 мая российские войска осуществили атаку на Украину, использовав десять ударных беспилотников типа «Шахед» и две управляемые ракеты систем С-300/С-400. По информации командования Воздушных сил ВСУ, все дроны были успешно уничтожены.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате ночной атаки на Харьков произошли пожары в трех частных домах. В результате инцидента пострадали два человека: 11-летний ребенок и 72-летняя женщина.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что атака была осуществлена с использованием ракеты С-300. В результате удара два жилых дома были полностью разрушены. Всего повреждены 26 домов. Без электроснабжения остались 80 абонентов, без газоснабжения – четыре.