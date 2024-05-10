Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил обеспокоенность по поводу ущерба, который теракт в «Крокус Сити Холле» нанес имиджу Таджикистана.

«Таджики — это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации», — заявил таджикский президент.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в Кремле, заявил о необходимости отказа от двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Он подчеркнул, что терроризм не связан с какой-либо национальностью или религией и призвал к глобальному единству в этой борьбе.

«Народ Таджикистана осудил теракт. Мы сами пережили и до сих пор, более 30 лет, воюем против экстремизма, терроризма и не понаслышке знаем, что это такое. Вы знаете, где находится Таджикистан, поэтому это глобальная проблема», — отметил Рахмон.

Глава республики также напомнил о проблеме дискриминации трудовых мигрантов.

«Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно в отношении наших трудовых мигрантов. Это для нас очень щепетильный и один из главных вопросов», — сказал Эмомали Рахмон.

28 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана посоветовало гражданам не посещать Россию в ближайшее время. На следующий день послу России в Таджикистане была вручена нота протеста из-за негативного отношения к гражданам Таджикистана со стороны российских властей.

Граждане центральноазиатских стран, в особенности Таджикистана, оказались под пристальным вниманием силовых ведомств РФ после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».