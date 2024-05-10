ПОЛИТИКА
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Путин сохранит «технократов»
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин
Путин сохранит «технократов»
Михаил Мишустин / Photo: Reuters
10 мая 2024 г.

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ожидается, что заседание Госдумы по этому вопросу состоится после 10 мая. На заседании Мишустин представит доклад, после чего депутаты проведут голосование по его кандидатуре.

«Важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны», — заявил Володин.

Михаил Мишустин занимает пост премьер-министра России с января 2020 года. После того как Владимир Путин 7 мая вступил в должность президента России в пятый раз, в соответствии с законодательством, правительство автоматически ушло в отставку. Это стандартная процедура, требующая от новоназначенного премьер-министра представить президенту новый состав кабинета министров в течение недели после своего назначения.

Кроме того, Совет Федерации направил президенту список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты. В список включены сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук.

До того как стать премьер-министром, Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу в течение десяти лет, где ему удалось удвоить доходы. В материале Reuters Мишустин называется «технократом», который помог пережить экономические проблемы, вызванные санкциями со стороны Запада.

Кроме того, в «опасный для Путина момент» во время мятежа ЧВК «Вагнер» Мишустин заявил, что Россия должна сплотиться вокруг своего президента, отмечает издание.

«Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента», — сказал тогда Мишустин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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