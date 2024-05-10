Студенты Амстердамского университета: мы люди, а вы кто?

Новые столкновения студентов и полиции в Амстердаме на фоне протестов в поддержку Палестины. Десятки людей задержаны. Как и накануне, полиция вновь применила дубинки для разгона активистов. Протесты в Амстердаме уже продолжаются несколько дней. Ранее полиция разобрала баррикады территории Амстердамского университета, после чего сотни протестующих переместились на соседнюю площадь. #trtнарусском #амстердам #протест #столкновение #студенты #палестина #израиль #газа #нидерланды #полиция #баррикада #митинг #университитет