ПОЛИТИКА
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Студенты Амстердамского университета: мы люди, а вы кто?
Новые столкновения студентов и полиции в Амстердаме на фоне протестов в поддержку Палестины. Десятки людей задержаны. Как и накануне, полиция вновь применила дубинки для разгона активистов. Протесты в Амстердаме уже продолжаются несколько дней. Ранее полиция разобрала баррикады территории Амстердамского университета, после чего сотни протестующих переместились на соседнюю площадь. #trtнарусском #амстердам #протест #столкновение #студенты #палестина #израиль #газа #нидерланды #полиция #баррикада #митинг #университитет
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10 мая 2024 г.
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