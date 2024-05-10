Во время рабочего визита в Казахстан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Сообщение о встрече было опубликовано в официальном аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети Х.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. Особое внимание было уделено перспективам стратегического партнерства в различных областях, включая экономику, энергетическую безопасность и инвестиции.

Джейхун Байрамов также проинформировал Мурата Нуртлеу о текущих инициативах и позиции Азербайджана в контексте процесса постконфликтной нормализации.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в рамках визита состоится очередной раунд переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту «Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений», а также встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Казахстана.

В начале мая на Ташкентском международном инвестиционном форуме главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем республик.

В документе предусматривается изучение возможностей соединения энергосистем через высоковольтный кабель, который будет проложен по дну Каспийского моря и через территорию других государств.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что уже был создан проект технического задания для прокладки кабеля по дну Каспия. Техническое задание также включает разработку бизнес-модели для международных коридоров передачи электроэнергии, что предполагает продажу зеленой энергии в страны Евросоюза.