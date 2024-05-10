Нетаньяху: Мы будем воевать, даже если останемся в одиночестве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации, что будет продолжать войну в Газе, «даже если придется выстоять в одиночку». Эта речь последовала после предупреждения президента США о том, что Вашингтон прекратит поставки оружия, если Израиль вторгнется в Рафах, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев. #trtнарусском #палестина #нетаньяху #израиль #рафах #газа #захват #соглашение #война #хамас #палестинцы #катар #война #геноцид #сша