ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Нетаньяху: Мы будем воевать, даже если останемся в одиночестве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации, что будет продолжать войну в Газе, «даже если придется выстоять в одиночку». Эта речь последовала после предупреждения президента США о том, что Вашингтон прекратит поставки оружия, если Израиль вторгнется в Рафах, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев. #trtнарусском #палестина #нетаньяху #израиль #рафах #газа #захват #соглашение #война #хамас #палестинцы #катар #война #геноцид #сша
ьтитьи / Others
10 мая 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us