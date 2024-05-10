Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перешел к языку угроз в отношении президента Джо Байдена после того, как глава Белого дома отказался поставить Тель-Авиву боеприпасы. Это было сделано в качестве предупреждения, чтобы Израиль не вторгся в самый южный город Газы — Рафах.

«Если нам придется стоять в одиночестве, мы будем стоять в одиночестве и сражаться изо всех сил», — резко заявил Нетаньяху, обращаясь к американскому лидеру.

«Я знаю Джо Байдена много лет, 40 лет и больше. У нас часто были соглашения, но у нас были разногласия, и мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их сейчас», — позже отметил политик.

При этом премьер продолжил настаивать, что Израиль должен войти в Рафах, чтобы уничтожить оставшиеся батальоны ХАМАС. «Мы должны добиться победы. Это означает, что мы должны уничтожить все эти батальоны, что мы и сделаем. Мы сталкиваемся с очень сильным сопротивлением этому, но мы преодолеем его», — подчеркнул Нетаньяху.

Такой подход резко противоречит позиции США — главного союзника Тель-Авива. Президент Байден неоднократно говорил, что Вашингтон против вторжения в Рафах, поскольку это приведет к множеству жертв среди мирного населения.

Нетаньяху 9 мая попытался убедить американских журналистов, что Израиль сделает все возможное, чтобы гражданские лица покинули Рафах. Однако его слова не переубедили президента Байдена. 9 мая политик заявил, что прекратит дополнительные поставки наступательного оружия Израилю, если тот начнет наземное вторжение в Рафах. Байден охарактеризовал потенциальную гибель мирных жителей как то, что «просто неправильно». «Это просто неправильно. Мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды», — подчеркнул он.

Представители Белого дома настаивали на том, что США продолжат поддерживать своего союзника, призывая при этом Нетаньяху воздержаться от нападения на Рафах, которое может усугубить гуманитарный кризис в Газе. Пресс-секретарь Джон Кирби повторил, что администрация приостановила, но не отменила отправку около 3500 бомб.