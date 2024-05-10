В Доме дружбы в Алматы проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Байрамов констатировал, что «Азербайджан и Армения совместными усилиями разминировали соответствующие участки в рамках делимитации границы, уточнили географические координаты». По его словам, на участке границы практически завершается установка пограничных столбов. Глава МИД Азербайджана также напомнил, что после Берлинской встречи стороны обменялись комментариями по проекту мирного соглашения.

Мирзоян, со своей стороны, подчеркнул, что армянская сторона «очень конструктивно» вовлечена в переговорный процесс.

«Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем еще пойти дальше: можем разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, и процедуры пересечения границ в обоюдном порядке», — отметил армянский министр. Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы продлятся два дня, заявил Байрамов в ходе трехсторонней встречи с Мирзояном и казахстанским коллегой.

*** 13:37

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Алматы под эгидой Казахстана. Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу уже встретился с азербайджанским и армянским коллегами.

Сегодня, 10 мая, в Алматы состоятся переговоры с участием глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

В преддверии переговоров с азербайджанской стороной Мирзоян провел встречу с министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Казахстана Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной повестки и транспортной связи. Особо отмечен символизм проведения армяно-азербайджанских переговоров в Алматы, учитывая значение Алма-Атинской декларации 1991 года в процессе урегулирования отношений между Баку и Ереваном, включая делимитацию границы, говорится в сообщении МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, в ходе переговоров с главой азербайджанской дипломатии Джейхуном Байрамовым Нуртлеу обсудил вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, в том числе перспективы стратегического партнерства в областях экономики, энергетики и инвестиций. Байрамов также проинформировал Нуртлеу о текущей позиции и инициативах Азербайджана в процессе постконфликтной нормализации отношений в регионе.

Переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы организованы по инициативе Казахстана после недавних визитов президента Касым-Жомарта Токаева в Баку и Ереван. Ранее Казахстан подчеркнул, что предоставит лишь площадку для переговоров, не претендуя на посредничество в армяно-азербайджанском конфликте. Встреча глав МИД призвана способствовать реализации договоренностей о подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.