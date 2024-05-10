Владелец Tesla, миллиардер Илон Маск в саркастической манере раскритиковал иммиграционную политику администрации Джо Байдена и призвал усилить охрану границы, чтобы не допустить приток нелегальных мигрантов.

«Учитывая массовый наплыв нелегальных иммигрантов из всех стран мира, выборы [президента] в 2024 году, вероятно, будут последними, на которых будут голосовать граждане США», — написал Маск в соцсети X.

Предприниматель и ранее критиковал политику Байдена, утверждая, что «наплыв непроверенных нелегальных мигрантов» обернется для Вашингтона «катастрофой». При этом, по его словам, нужно больше работать над законами для ускоренной легализации квалифицированных специалистов.

Он отметил, что в США существует огромный ряд бюрократических препятствий, затрудняющих выдачу виз и легальную иммиграцию в страну.

Однако проблема с охраной южной границы должна рассматриваться отдельно, защиту рубежей с Мексикой следует увеличить, призвал бизнесмен.

В марте Маск уточнил: его опасения по поводу наплыва нелегальных иммигрантов не делают его «противником миграции». Он пояснил, что решительно поддерживает ускорение легального въезда для тех, кто соответствует определенным критериям.

Маск отметил, что он и сам иммигрант из ЮАР — бизнесмен родился в 1971 году в Претории. По его словам, США необходимо не закрывать границы, а более эффективно и упорядоченно принимать в страну талантливых, трудолюбивых и честных людей.

«Это странно сложно и мучительно медленно — иммигрировать в США легально, но тривиально и быстро — въехать нелегально! Это, очевидно, лишено логики», — подчеркнул миллиардер.

Ранее генеральный директор Tesla критиковал спектр льгот и услуг, предоставляемых нелегальным иммигрантам в США. В январе предприниматель отметил, что администрация Байдена «потворствует нелегальной иммиграции».