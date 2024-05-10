Конфликт Китая и Филиппин из-за островов в Южно-Китайском море приобрел новый угрожающий виток. 9 мая советник по национальной безопасности Филиппин призвал выслать китайских дипломатов из страны.

Причиной эскалации Манила называет провокацию со стороны посольства КНР на Филиппинах, которое, как утверждает островная страна, организовало утечку телефонного разговора с филиппинским адмиралом.

Высылка стала бы значительным обострением территориального спора двух стран в Южно-Китайском море. Советник Эдуардо Ано заявил, что посольство КНР в Маниле организовало «неоднократные акты вовлечения и распространения дезинформации, неточной информации и злонамеренной информации» с целью посеять раздор, раскол и разобщенность. «Нельзя допускать, чтобы такие действия оставались безнаказанными», — подчеркнул чиновник.

За последний год Пекин и Манила несколько раз оказывались на грани прямого вооруженного конфликта в спорных водах Южно-Китайского моря. Филиппины, пользующиеся поддержкой США и других союзников по АСЕАН, начали активно противостоять китайским претензиям на богатые ресурсами районы акватории. КНР в ответ направила в район обширный флот береговой охраны.

Китай обвинил Филиппины во вторжении в свои воды, в то время как Манила отчитала Пекин за то, что, по ее словам, он проводит агрессивную политику и нарушает границы исключительной экономической зоны Филиппин.

Высылка дипломатов может усилить спор, который до сих пор сопровождался ожесточенными обменами, дипломатическими протестами, тараном и применением водяных пушек против филиппинских кораблей на двух спорных территориях.

Главная ценность этих районов Южно-Китайского моря — наличие залежей полезных ископаемых на шельфе, а также расположение на важных торговых путях между Китаем и Индийским океаном.

Китайские СМИ на этой неделе тиражировали репортаж о предполагаемой утечке информации о звонке между китайским дипломатом и филиппинским адмиралом, обсуждавшими спор в Южно-Китайском море.

По данным китайских изданий, адмирал из Манилы согласился на уступки Китаю, а также принял предложение Пекина о «новой модели» урегулирования. По этой модели, как это преподносят СМИ, Филиппины сократят морское присутствие в спорном районе Вторая отмель Томаса, а также будут заранее уведомлять Пекин о морских миссиях в спорном районе.